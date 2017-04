Osmangazi'nin Faaliyet Raporu Meclisten Geçti

Osmangazi Belediyesi'nin 2016 yılı faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi.



Başkan Vekili Ahmet Köken başkanlığında gerçekleştirilen meclis ikinci oturumunda faaliyet raporu hakkında muhalefetin eleştirilerini cevaplayan Belediye Başkan Mustafa Dündar, "Osmangazi Belediyesi'nde kurumsal bir yapı var. Bütün iş ve işlemler, bu kurumsal yapı içerisinde, şeffaf bir anlayış içerisinde yürütülüyor. Tabii ki eleştiriler olacak, ancak her şey belli kurallar içerisinde ve denetime tabi bir şekilde gerçekleştiriliyor" dedi.



2016 yılı faaliyet raporu görüşmeleri için gerçekleştirilen 2. oturumda, MHP Grubu adına grup sözcüsü Cemil Aydın, CHP Grubu adına da grup sözcüsü Cevat Asa'nın eleştirilerini cevaplayan Mustafa Dündar, "Muhalefet partilerindeki arkadaşlarımızın fikirleri bizler için son derece önemli. Yaptığımız bütün projelerde kamu kaynağını en verimli şekilde kullanarak vatandaşın menfaati doğrultusunda çalışma gerçekleştiriyoruz. Vatandaşımızın bir kuruşunu dahi ziyan etmeden, kimseye ayrıcalık tanımadan, işlerimizi şeffaf bir şekilde yürütüyoruz" diye konuştu.



Kentsel dönüşümden OKİ'ye, mahalle meydanlarından park, otopark, pazar yeri ve sosyal tesislere kadar yürütülen çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi veren Başkan Mustafa Dündar, hiçbir çalışmalarında şahsi tasarrufun söz konusu olmadığını, alınan kararların büyük çoğunluğunun da meclisten oy birliği ile geçtiğini söyledi. Yapılan işlerin birçok belediye tarafından da örnek alındığını ifade eden Başkan Dündar, "Bu büyük projelerin tamamı sağlam bir bütçe gerektiriyor. 2016 yılında gerçekleştirdiğimiz yatırımların toplam miktarı 184 milyon lira. Bunun 79 milyon lirasını kamulaştırmaya harcadık. Aslına bakarsanız kamulaştırmalar bile bir yatırım. Hesaplara baktığınız zaman görülen 46 milyon liralık borç, bu kamulaştırmadan kaynaklanan bir borç. 2016 yılında 15 bin 500 metre imar yolu açtık. Her ay müdürlerimizle yaptığımız toplantılarda, stratejik planda yer alan projelerimizi ayrıntılı şekilde gözden geçiriyoruz. Her bir projemizin durumunu, ilgili müdür arkadaşlarımızla ayrıntılı şekilde görüşüyoruz. Yapılan çalışmalarımızı da, bugün oylanacak olan faaliyet raporumuza tüm ayrıntılarıyla kaydettik" dedi.



