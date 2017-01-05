Osmangazi Eğitim Yatırımlarıyla Fark Attı

Biri lise diğeri de ortaokul olmak üzere iki dev okulu Bursa'ya kazandıran Osmangazi Belediyesi, aynı zamanda yıl genelinde ilçedeki 23 okula da bakım onarım, çevre düzenlemesi, oyun gurupları, spor sahaları ve yeşil alan çalışmaları gibi çeşitli yatırım ve hizmetlerde bulundu.

Osmangazi'yi her alanda geleceğe taşımak ve daha modern bir kent adına özverili çalışmalar yürüten Osmangazi Belediyesi, 2016 yılında eğitim alanında yaptığı yatırımlarla fark yarattı. Türkiye'nin tek çatı altında inşa edilmiş en büyük okulu olma özelliğini taşıyan 30 derslikli Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 26 derslikli Osmangazi Belediyesi Hacı Akkadın Tarman İlkokulu ve Ortaokulu'nu hizmete açarak eğitim alanındaki yatırımlarını taçlandıran Osmangazi Belediyesi, yıl genelinde ilçedeki 23 okula da çeşitli hizmetler götürdü. Spor sahalarından, oyun guruplarına, tadilat işlerinden, çevre düzenlemesine, ek derslik ve anaokulu inşaatlarından kırtasiye malzemesi dağıtımına kadar birçok alanda eğitim kurumlarına hizmetler götüren Osmangazi Belediyesi, okulların eksikliklerini gidererek yepyeni ve modern bir görünüme kavuşturdu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, şuana kadar ilçe genelindeki 250 okulun 246'sına çeşitli hizmetler götürdüklerini belirterek, "Üreten, düşünen, okuyan, araştıran ve geleceğe güvenle bakan bir gençlik yetiştirmek için eğitim alanındaki hizmetlere devam ediyoruz. Okullara yaptığımız yatırımlar, Türkiye'nin geleceğine yaptığımız yatırımlar anlamına geliyor. Osmangazi Belediyesi olarak gerçek bir eğitim gönüllüsü olarak hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Çocukların eğitim alanlarının fiziksel şartlarını iyileştirmenin yanı sıra, eğitim hayatlarını destekleyecek yayınlar oluşturuyoruz. Çeşitli yarışmalar ve organizasyonlar ile öğrencilerimizin düşünce dünyalarının gelişimini destekliyoruz. Öğrencilerimize kırtasiye desteği sağlıyoruz. Okullarımızın ihtiyacı olan spor sahalarını ve dinlenme alanlarını oluşturuyoruz "dedi.

OSMANGAZİ BİLGİ EVLERİ İLE DONATILIYOR

İlköğretim çağındaki çocukların eğitimlerine destek vermek amacıyla hayata geçirdikleri Bilgi Evleri'nin sayısını arttırdıklarını belirten Başkan Dündar, "İlkini geçtiğimiz yıl Mehmet Akif Mahallesi'nde hizmete açtığımız Bilgi Evleri'nin ikincisini Demirkapı Mahallesi'nde hayata geçirdik. Üçüncü Bilgi Evi'ni ise Hüdavendigar Mahallesi'nde hizmete açmak için gün sayıyoruz.