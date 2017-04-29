Osmangazi'den Çocuklara Doğal Yaşam Etkinliği

Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında düzenlenen şenlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

Etkinlikte karagöz hacivat gösterisi ve illüzyon gösterisi beğeni topladı. Etkinlik sonrası çocuklar, hem faytonla doğal yaşam merkezini gezdi hem de atlara bindi.

Etkinliğe katılan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Avrupa'nın en güzel ve tek hayvan barınağına geldiniz, hoşgeldiniz. Burası, sizin mahallenizde şehrinizde daha sağlıklı yaşamanız için sokaktaki kedi ve köpeklerin toplandığı bir yer. Bakımlarının, tedavilerinin ve aşılarının yapılarak daha sonra doğal ortamlarına bırakıldığı yer. Şu anda 600 tane köpek 200'ün üzerinde kedi, 8 at olan bir barınak. Burada hayvanların aşıları yapılır, ilaçları verilir, sağlıklı hale getirilir. Burası aynı zamanda modern bir hayvan hastanesi. Türkiye'nin de en iyi, en çok bakım ve ameliyat yapan yeri. Burada hayvanları tanıyacaksınız. Buradan yeni şeyler öğrenerek gideceksiniz. Allah hepinize zihin açıklığı versin" diye konuştu.

