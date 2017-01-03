Osmangazi'deki Kaçak Kafe Yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, Kent Meydanı'nda kaçak olarak inşa edilen ve ruhsatsız şekilde çalıştığı belirlenen bir kafeyi yıktı.



Osmangazi Metro İstasyonu yanında yer alan 5 katlı binanın en üst katında bulunan ve kaçak olduğu için hakkında mahkemece yıkım kararı alınan kafe, kararın Osmangazi Belediyesi tarafından işletme sahibine tebliğinin ardından yıkıldı. Sabahın erken saatlerinde işletmeye giden Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, polisler eşliğinde mekanı tahliye etti. Ekipler, mekanın boşaltılmasının ardından yıkıma başladı. Çok fazla gürültü yükseldiği için birçok kez tutanak tutulan ve cezai işlem uygulanan kafe, yıkılarak yerle bir edildi.



Kafeden her akşam yükselen aşırı gürültüden dolayı büyük rahatsızlık duyan çevre esnafı ve vatandaşlar, mekanın yıkılmasından dolayı Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür etti. Çevik Kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, belediye yetkilileri vatandaşları kaçak yapılaşmadan uzak durmaları konusunda uyardı. - BURSA