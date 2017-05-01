Osmangazi'de Uluslararası Konser Coşkusu Yaşandı

Bursa'da ilk kez düzenlenen 'Uluslararası Bakır Çalgılar Çalıştayı, Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleşen 'Bakır Çalgılar Beşlisi' konseriyle bakır çalgılara gönül veren uluslararası alanda duayen sanatçılarla sanat ve müzik severleri bir araya getirdi. Konsere; Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Albayrak, Osmangazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kenan Kır, Uludağ Üniversitesi Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. İsmail Göğüş ve müzikseverler katıldı.

Duayen sanatçılar trombette Julian Lupu, trombonda Renato Lupo, Peter Korner, Jamie Williams, kornoda Cem Akçora ve tubada Noriyoshi Murakami sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Programda, dünyaca ünlü klasiklerin yanında; Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 'Uzun İnce Bir Yoldayım' anonim türkü 'Çayeli'nden Öteye' gibi ünlü eserler, sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı. Yaklaşık 1 saat süren konser sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Albayrak sanatçılara çiçek takdim etti.

