Osmangazi'de Su Kesintisi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 20 Nisan-20 Mayıs tarihleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.



BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Soğanlı Mahallesi Kanalboyu Caddesi, Nilüfer Caddesi ve Çelebi Mehmet Bulvarı arasında kalan sokaklar ile Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Caddesi altında kalan sokaklar ve civarında 20 Nisan Perşembe günü ile 20 Mayıs Cumartesi tarihleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA