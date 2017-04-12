Osmangazi'de Sandıklara Ulaşım Daha Kolay Olacak

Osmangazi ilçesinde 16 Nisan günü yapılacak olan referandum da oyunu kullanmak isteyen engelli vatandaşlar, sandıklara daha kolay ulaşabilecek.



AK Parti Osmangazi İlçe Engelli Komisyonu tarafından sağlanacak hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar, isim, soy isim ve adreslerini 0532 677 02 76 nolu telefondan İlçe Engelli Komisyonu Başkanı Bünyamin Vural'a bildirerek, taleplerini iletebilecek. Referandum günü oy kullanacak engelli vatandaşların, sandığa daha kolay ulaşım sağlamak maksadıyla böyle bir hizmeti devreye aldıklarını belirten AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ali Yılmaz, "Halihazırda belediyelerimizin bu konuda verdiği hizmetler var. Biz de AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı olarak bu konuda bir adım attık ve referandum günü Osmangazi ilçemizdeki engelli vatandaşlarımızdan gelecek talepler doğrultusunda, kendilerinin oy kullanacakları sandıklara ulaşımlarını sağlayacağız. Vatandaşlarımız Engelli Komisyonu'muza 0532 677 02 76 nolu telefondan ulaşarak, kayıtlarını yaptırabilirler" dedi. - BURSA