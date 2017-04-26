Osmangazi'de Kanserle Mücadele

Osmangazi Belediyesi, her ay 500 kadını Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) taşıyor.



Osmangazi Toplum Sağlığı Merkezi ile birlikte hareket eden Osmangazi Belediyesi, kanserle mücadele ediyor. Geçen yıl mamografi taraması yapılan 8 bin 444 kadından 725 kadın üst basamağa sevk edildi. Sevk edilenler arasından 19 kadında meme kanseri tespit edildi. 2017 yılının ilk 3 ayında ise 2 bin 903 kadın KETEM'e taşınırken, 71 kadın üst basamağa sevk edildi. Sevk edilen hastalar arasından 3 kadında kanser teşhis edildi.



KETEM ile yapılan kanser taramasının bir koruyucu sağlık hizmeti olduğunun altını çizen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Maksat hastalığı erken teşhis ederek tedavi sürecini kısaltmak ve maliyeti düşürmek. Kadınlarımızın 2 yılda bir mutlaka kontrollerini yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Yıllardır yürüttüğümüz çalışma ile ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın büyük kısmı kanser taramasından geçti" dedi. - BURSA