Osmangazi'de Engelliler ve Yaşlılar Komisyonu kuruldu



BURSA - Osmangazi Belediye Meclisi'nde komisyon seçimleri yapıldı.

Nisan ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda encümen ve ihtisas komisyonlarının yeni üyeleri belirlendi. Dündar, şehrin daha modern ve yaşanabilir olması için eğitimden, kültür sanat ve spora, ulaşımdan tarihi mirasın korunmasına yönelik her alanda hummali bir çalışma içinde olduklarını belirtti. Başkan Mustafa Dündar'ın konuşmasının ardından encümen ve ihtisas komisyonlarının yeni üyelerinin seçimine geçildi.

Encümen üyeliği seçimi gizli oyla yapılırken, ihtisas komisyonlarının seçimi ise açık oylamayla gerçekleştirildi. Encümen üyeliklerine Mustafa Önder, Ayşe Ertan ve Ali Yıldız seçildi. Ayrıca, ilk kez oluşturulan Engelliler ve Yaşlılar Komisyonu ile birlikte ihtisas komisyonlarının sayısı 8'e yükseldi.