Osmangazi Çiçeklerle Renklendi

Osmangazi Belediyesi'nin ilçenin dört bir yanına ektiği lale soğanları, havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açarak baharın gelişini müjdeledi.



Osmangazi Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'nce sürdürülen yeşillendirme çalışmaları kapsamında, ilçe sınırları içerisinde yer alan park ve bahçelere kış döneminde 111 bin adet lale soğanı ve sümbül dikildi. Baharın gelmesiyle birlikte mor, sarı, kırmızı ve pembe gibi farklı renklerde açan laleler, ilçeyi adeta çiçek bahçesine dönüştürdü. İlçenin dört bir yanında yürütülen çiçeklendirme ve peyzaj çalışmaları, vatandaşlar tarafından da beğeni topluyor. Osmangazi Belediyesi, çiçek dikim programı kapsamında 2017 yılı bahar döneminde de 350 bin mevsimlik çiçeğin daha dikimini gerçekleştirecek.



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Osmangazi'nin her tarafına yeşil alan kazandırmak adına park, meydan ve yeşil alan çalışmaları yürütüyoruz. Geçtiğimiz dönem ilçeye kazandırdığımız 150 parka, 150 daha ekleyerek park sayısı 300'e çıkartıyoruz. Yapmış olduğumuz bu parklarımızı da diktiğimiz çiçeklerle süslüyoruz. Mevsim itibariyle açan çiçekler vatandaşlarımıza muhteşem bir renk şöleni sunuyor" dedi. - BURSA