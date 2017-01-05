Osmangazi Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Yılın ilk toplantısında 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin meclis üyelerine bilgi veren Osmangazi Belediye Başkanı Dündar, "2016, Osmangazi'de Kentsel Dönüşüm, Eğitim, Spor, Kültür Sanat, Tarihi Mirasın korunması gibi kente ve sosyal yaşama değer katan pek çok projenin gerçekleştirildiği bir yıl oldu" dedi.

2014-2019 çalışma takviminde yer alan projeleri bir bir hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Dündar, "Bunlardan Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projemiz büyük bir hızla devam ediyor. 4 etap halinde gerçekleştirilen çalışmalar 2017 yılı sonuna kadar tamamlanmış olacak. Bir diğer vizyon projemiz olan Panoramik Müzenin betonarme kısmı bitti. Çatı kaplama işlemleri ile, içeride yer alacak resim ve figürlerle ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu yılsonu itibariyle onu da açmayı planlıyoruz. Demirtaş Meydanının temelini attık. Sadece ilçe tarihinin değil, Türkiye'nin tek çatı altında inşa edilmiş en büyük eğitim yatırımı olan Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi ile, Hacı Akkadın Tarman İlkokulu ve Ortaokulunu geçtiğimiz yıl eğitim hayatına kazandırdık. 2017 yılında da bu çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Bu çalışmalarımıza verdiğiniz destekler için siz değerli meclis üyelerimize de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Dündar'ın ardından Muhalefet partileri adına söz alan MHP Meclis Üyesi ve grup sözcüsü Cemil Aydın, CHP Meclis üyesi ve grup sözcüsü Cevat Asa, 2016 yılında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin eleştiri ve önerilerini dile getirdi. Yapılan konuşmaların ardından Ocak ayı olağan meclis toplantısı gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.