Osmangazi Belediyesi 53 Kulübe Malzeme Yardımı Yaptı

Dikkaldırım Spor Salonu'nda düzenlenen malzeme dağıtım törenine; Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin, Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Osman Kılıç, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ali Yılmaz, belediye başkan yardımcıları ve amatör spor kulüplerinin yöneticileri katıldı.

Törende konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, amatör spor kulüplerine düzenli olarak malzeme yardımında bulunduklarını belirterek, "Kulüplerimizin talepleri doğrultusunda çeşitli malzemeler alarak kulüplerimize dağıtıyoruz. Bu yıl da 53 amatör spor kulübümüze malzeme desteği sağladık. Bu desteklerimizi sürdüreceğiz. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Geleceğimizin sağlam temeller üzerine kurulması için çocuklarımızın sporla yetişmesi gerekiyor. Bizde gençlerimizi spora teşvik etmek adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve amatör spor kulüplerimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bursa'nın spor yatırımları konusunda ve spor tesisleri açısından en önemli şehirlerinden biri olduğunu söyleyen Başkan Dündar, "2 kapalı spor salonumuz, 5 yüzme havuzumuz ve tüm mahallelerimizde halı sahalarımız var.

Türkiye'nin 1 numaralı atletizm salonunu inşallah 19 Mayıs'ta hizmete açacağız. Bu tesisleri yaparken düşüncemiz, tesislerimizi etkin en verimli kullanarak başarılı sporcular yetiştirmek. Buralarda olimpiyatlarda mücadele edecek sporcular yetiştirelim. Bu başarılar, çalışırsak olur. Çalışmadığınız zaman tesisler de olsa bir anlamı yok. Amatör sporcuların çalışma koşullarını iyileştirerek hem gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasına, hem de geleceğin sporcularının yetiştirilmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Gençlerimiz mahallelerinde sadece top oynamıyor, mahallesine sahip çıkıyor, komşuluk ilişkilerini geliştiriyor. Buna ihtiyacımız var. Biz birlik olursak bunları ülkemize hainlik edenleri içimize sokmayız" diye konuştu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin ile Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Osman Kılıç da Türk sporuna verdiği desteklerden ve yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Mustafa Dündar'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Dündar, 53 amatör spor kulübünün yetkililerine malzemeleri teslim etti.