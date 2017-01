Osmangazi Belediyesi 2016 Yılını Değerlendirdi

Başkan Yardımcıları ve bürokratlarıyla bir araya gelerek 2016 yılının performans değerlendirmesini yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "24 müdürlüğümüzün tamamı uyum içerisinde çalışarak, ilçemize ve şehrimize vizyon katan çalışmalar gerçekleştirmiştir" dedi.

Her yıl yapılan müdürlüklerin bir yıllık çalışmalarının değerlendirildiği Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın başkanlığında gerçekleştirildi. İdari personelin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda 24 müdürlüğün 2016 yılında ortaya koydukları hedefler ile bu hedeflerin gerçekleşme oranları masaya yatırıldı. Birim müdürleri, 2016 yılında yapılan çalışmaları, hangi hedeflere ulaştıklarını, ulaşamadıkları hedeflerin de sebeplerini Başkan Dündar'a slayt eşliğinde anlattı. Toplantıda 2017 yılında, bir önceki yıla göre daha da verimli çalışmalara imza atmak için izlenmesi gereken yol haritası üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Yaklaşık 6 saat süren toplantıda yönetim sistemlerine ait politikaların gözden geçirilmesi, düzeltici ve önleyici faaliyetler, eğitimler, personel ve teçhizat durumunun tespiti, alınan tedbirler, iç ve dış şikayetlerin değerlendirilmesi, iyileştirme teklifleri, yasa ve mevzuat değişiklikleri ile kurumu etkileyen mali, sosyal ve çevre şartları gibi farklı bir çok konu başlığı hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Yönetim Gözden Geçirme toplantısında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bu toplantı ile 1 yıllık faaliyetlerimizi gözden geçirme fırsatı buluyoruz. Çok yoğun bir gündemimiz ve çalışma programımız var. Bu yoğunluktan dolayı bazen asli işlerimize odaklanmakta zorlanıyoruz. Bu toplantılar ile de bir yıllık faaliyetlerimizi ele alarak önceden belirlenmiş hedeflerden hangilerine ulaşıp hangilerine ulaşamadığımızı nedenleri ile değerlendiriyoruz. Bu değerlendirme öncelikle kendimize, daha sonra ise tüm Osmangazi'ye fayda sağlayacak. Millete hizmet ediyoruz ve halkımıza karşı görevlerimizi başarıyla yerine getirdik mi diye bakıyoruz" dedi.

"BELEDİYE OLARAK HER ZAMAN İDDİALIYIZ"

Osmangazi Belediyesi olarak birçok alanda çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Dündar, "Kendi imkanlarımız ölçüsünde bütçemizi aşmadan vatandaşımıza faydalı olacak hizmetler üretiyoruz. Vatandaşımızla birlikte bir yönetim anlayışı yürütüyoruz. Bizim ilçemiz eski bir ilçe. Gelişen bölgelerimiz de var. Yeni gelişen bölgelerde sıkıntı olmaması lazım ancak oluyor. Yaşadığımız sıkıntıları detaylı olarak konuşmamız gerekiyor. Bu toplantı ile yaptığımız ve yapacağımız faaliyetleri çek ediyoruz. Osmangazi'nin yönetimine her açıdan bakmamız lazım. Diyalog içerisinde sıkıntıları aşacağız. Osmangazi Belediyesi olarak her zaman iddialıyız. En güzel hizmetleri yapmak için çalışıyoruz. Her zaman kurumsal kimliği ön plana çıkartıyoruz. 2017 yılında ciddi yatırımları hizmete açacağız. Bu yatırımlar bizim bütçeyi en uygun şekilde kullandığımızın göstergesi" dedi.