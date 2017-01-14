Osmangazi Belediyesi 2016'da 288 bin 266 ton Evsel Atık Topladı

Çevre konusunda geliştirdiği projelerle daha temiz ve sağlıklı bir şehir hedefleyen Osmangazi Belediyesi, 2016 yılında ilçedeki 136 mahallede temizlik çalışmalarını 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sürdürdü.

"Daha Temiz ve Yaşanabilir bir Osmangazi" için önceki yıl 274 bin 123 ton evsel atık toplayan Osmangazi Belediyesi, 2016 yılında ise 288 bin 266 ton evsel atık topladı. İlçe genelinde haftada bir gün, kapı önünden poşetli sistemle ambalaj atıklarını toplayan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2015 yılında 7 bin 474 ton ambalaj atığı toplarken 2016 yılında ise bu çalışma 16 bin 269 ton olarak gerçekleşti. Osmangazi Belediyesi, bunun yanı sıra geçtiğimiz yıl 7 bin 100 kilo atık pil, 61 bin 380 litre bitkisel atık yağ ve 14 bin 562 kilo da elektronik atık topladı.

Osmangazi'de geçtiğimiz yıl süpürge makineleri ile yaklaşık 99 bin 645 kilometre alan, süpürgeci personelle ise yaklaşık 109 bin 500 kilometre alan süpürüldü. 2016 yılında 2 adet yol süpürmeli çöp kamyonu hizmete alınırken, 2015 yılında 10 adet olan yol süpürme araçlarının sayısı geçen yıl 15'e çıkarıldı. Ayrıca, 2016 yılında 2 adet afiş sökme ve yol yıkama makinası, 4x4 çöp araçları ve kazıcı yükleyici hizmete alındı. 2015 yılında 2 adet olan konteyner yıkama ve dezenfekte aracı sayısı da 3'e çıkarıldı.

Öte yandan, okullararası düzenlenen Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması kapsamında en çok bitkisel atık yağ toplayan ilk 5 okula sertifika ve hediyeler verilirken, yarışma dönemi içinde okullardan toplam 4 bin 104 litre bitkisel atık yağ toplandı. Osmangazi Belediyesi tarafından 2016 yılında 60 kurumda toplam 26 bin 939 kişiye çevre konulu eğitim semineri verildi.

Bu çalışmaların yanı sıra Osmangazi Belediyesi, şehrin farklı noktalarına yerleştirdiği kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbaraları ile vatandaşların evindeki kullanılmayan ihtiyaç fazlası giysiyi toplayıp ihtiyaç sahibi vatandaşlarla buluşturdu. Bursa'da ilk kez gerçekleştirilen uygulama ile evlerimizde kullanılmayan giysi ve konfeksiyon atıkları, şehrin farklı noktalarına yerleştirilen konteynırlarla toplanıp bir merkezde ayrıştırıldıktan sonra, kullanılabilir durumdakiler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Yaşanabilir ve yeşil bir Bursa için birçok farklı çalışma yaptıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, toplanan atıkların geri dönüşüm yolu ile ekonomiye kazandırılması için de yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Dündar, "Dünyanın neresine giderseniz gidin, şehirlerde ilk gözlenen şey temizliktir. Bizler de Osmangazi'de temizlik işine çok büyük önem veriyoruz. Temiz bir Osmangazi için geniş bir kadro ve en modern araçlarla hizmet veriyoruz." dedi.