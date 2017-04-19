Osmaneli'ne "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" Konferansı

Osmaneli'nin Düzmeşe Köyü Avcılık ve Atıcılık Kulübü tarafından "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konulu bir konferans düzenlendi.



Düzmeşe köyünün sosyal hizmetler salonundaki etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Konferansı veren İlçe Müftüsü Aydın Bostancı, güven denildiğinde Müslümanların en önemli özelliğinden söz edildiğini söyledi. Müminlerin bulunduğu topluluğun, güven topluluğu olduğunu belirten Bostancı, "Çünkü mümin olmak güvenmek ve güvenilmek demektir. Böyleydi ama bugün böyle değilse bu başka zafiyetlerimizin olduğunun işaretidir. 250 senedir, güven adına istenilen şey, ne yazık ki bu dünyada mevcut değildir. Bunun sebebi insanların güven sebebi olan Müslümanların, istenilen oranda bu manada bu güveni tesis edememeleri, bunu tam anlamıyla anlayamamaları, bunun gereğini de tam anlamıyla yerine getirememeleridir. Güven, birine veya bir şeye bel bağlama, kişinin kendisine duyduğu itimat, cesaret, yüreklilik ve emniyet anlamına gelir. Güven, korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat. Korku ve kuşku duygusundan uzak inanma ve bağlanma duygusudur. Güven vermek, güven duygusu uyandırmak, itimat telkin etmektir. İman, emanet ve emniyet kelimeleri aynı kökten gelir. İman, Yüce Allah'a inanmak suretiyle emniyette olmak demektir. Buradaki emniyet hem güvenlik hem de itminan bulma anlamındadır. Buna göre iman ile güven arasında bir paralellik ilişkisi bulunmaktadır. İmanın olduğu yerde emniyet yani güven vardır. İmanın olduğu yerde emanete sadakat vardır. Güven, insan ilişkilerinin temelidir. Eğer bu temel sarsılırsa toplum hayatında fırtınalar, kasırgalar ve tufanlar kopar. Güvenin olmadığı yerde iman da yoktur, ya da gittikçe zayıflamış ve etkisiz hale gelmiştir. Güven, toplumu bir arada tutan en önemli sermayedir. Ekonomik istikrar, toplumsal huzur, sosyal dayanışma ancak güven ile mümkündür. Güvensiz toplumlar da bunları görmek imkansızdır. Bakkal müşterisine, öğretmen öğrencisine, doktor hastasına, şoför yolcularına, yöneticiler toplumun tamamına güven vermelidir. Güven, gözyaşı gibidir, gözden düştükten sonra bir daha geri gelmez" dedi.



Peygamberimizi Hazreti Muhammed'in hayatından örnekler de veren Müftü Bostancı, tüm insanlığın güven adına Peygamberimizin hayatını örnek alması gerektiğini vurguladı.



Programın ardından Düzmeşe Köyü Avcılık ve Atıcılık kulübü Başkanı Yücel Bozkurt gecenin anısına İlçe Müftüsü Aydın Bostancıya plaket takdim etti. Daha sonra kutlama programlarına katılanlara gül dağıtalar program sona erdi.



Düzmeşe Köyü Avcılık ve Atıcılık kulübünün hazırlamış olduğu programa; Osmaneli Belediye Başkan Yardımcısı Hayati Kaba, İlçe Müftüsü Aydın Bostancı, İl Genel Meclis üyesi Hakan Özkan, Mal müdürü Metin Can, kurum müdürleri, muhtarlar ve köy halkı katıldı. - BİLECİK