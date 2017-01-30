Osmaneli'de Vatandaşların Kömürünü Çalıp Satan 3 Şüpheli Tutuklandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir siteden vatandaşların kömürlerini çalıp satan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İnönü Mahallesinde bulunan bir sitede yaşanan kömür hırsızlığı olayı üzerine harekete geçen Osmaneli Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri çevrede bulunnan iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyerek üç zanlıyı tespit etti. Ekipler, olaylarla ilgisi olduğunu tahmin ettikleri N.U., İ.Z. ve O.G.'yi takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucu çalınan kömürleri bulan polis ekipleri zanlıları gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen üç hırsızlık zanlısı, savcılıktaki ifadeleri sonrası tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemedeki ifadelerinin ardından 3 zanlı tutuklanarak Bilecik M Tipi Cezaevine sevk edildi. - BİLECİK