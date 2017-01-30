Osmaneli ilçesindeki bir siteden kömür çaldıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi'ndeki siteden kömür hırsızlığı olduğu ihbarı alan emniyet ekipleri, görgü tanıklarının ve çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyerek 3 zanlıyı tespit etti.
Gözaltına alınan N.U, İ.Z. ve O.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Bu arada, zanlılarla birlikte çalıntı olduğu değerlendirilen kömür de ele geçirildi.
Osmaneli'de Kömür Hırsızlığı İddiası
Osmaneli ilçesindeki bir siteden kömür çaldıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.
Osmaneli ilçesindeki bir siteden kömür çaldıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.