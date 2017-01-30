Osmaneli'de Kömür Hırsızlığı İddiası

Osmaneli ilçesindeki bir siteden kömür çaldıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi'ndeki siteden kömür hırsızlığı olduğu ihbarı alan emniyet ekipleri, görgü tanıklarının ve çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyerek 3 zanlıyı tespit etti.



Gözaltına alınan N.U, İ.Z. ve O.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Bu arada, zanlılarla birlikte çalıntı olduğu değerlendirilen kömür de ele geçirildi.