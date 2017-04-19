Osmaneli'de Fidan Dikimi

Osmaneli Belediyesi tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi.



Belediye Başkanı Münür Şahin, Belediye İçmeler Tesislerindeki etkinlikte, bölgede boş arazinin bulunduğunu belirterek, fidan dikmek isteyen doğaseverleri tesislere davet etti.



Şahin, tesisi mesire alanına çevirmek istediklerini söyledi.



Çevre Koruma Dergisi (ÇEVKOR) Genel Müdürü Ayhan Tokuştepe de fidan dikimine destek veren Şahin'e ve kuruluşlara teşekkür etti.



Ardından bin fidan toprakla buluşturuldu.