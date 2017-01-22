Osmaneli Belediyesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü

Osmaneli Belediyesi ile İstanbul Ticaret Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzaladı.



İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlük binasında gerçekleşen törene, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Baz, dekanlar ve öğretim üyeleri katıldı.



Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, karşılıklı atılan imzaların atılmasından sonra yaptığı açıklamada, "İstanbul Ticaret Üniversitemizle 2014 yılı ortalarında başlayan işbirliği ile Osmaneli'nin mimari yapısı, kent planı, sit alanı, restorasyon çalışmaları, parklar, şehir merkezi oluşturma, doğal bitki yapımız ve doğadaki hayvan varlığının tespiti ve değerlendirmesi, köylerde yaşam, turizmde hedefler, Lefke Taşı, Lefke Bezi ve bir çok konuda çalışmalar yapılmış ve 2015 yılında 3 gün süren sempozyumda değerli akademisyenlerin katılımı ile Osmaneli'nin mevcut durumu ve gelecek planlaması ve hedefleri masaya yatırılmıştı. Özellikle Prof. Dr. İdris Oğurlu hocamızın öncülük ettiği TÜBİTAK destekli doğa çalışmaları ile Osmaneli'nin doğa envanteri çıkarılmıştı. İstanbul Ticaret Üniversitesi ile yapmış olduğumuz son görüşme ve imzaladığımız protokol ile; Lefke Bezi Projemizi başlattık, Lefke Taşı Projemiz devam ediyor. Haydarpaşa Garı bu proje kapsamında Lefke Taşı ile onarımdan geçirilecek, Osmaneli ile ilgili akademisyenlerin çalışmaları içeren kitaplar Osmaneli Belediyesi tarafından yayınlanacak. İstanbul Ticaret Üniversitesi Osmaneli Konaklarından birisini restore ettirerek akademik çalışmalarında kullanacak ve Osmaneli ile üniversitenin çalışma merkezi olacak Turizmin gelişimi, şehir planları, kentsel gelişim, Osmaneli'nin gelişimi gibi konularda işbirliği yapılacak. Osmaneli doğal yaşamı konusunda TÜBİTAK destekli projeler devam edecek. Prof. Dr. Yunus Söylet, İçmeler Tesislerinde 30 günlük kampla bir çok akademisyen bu projede Osmaneli'de olacak" dedi.



Belediye Başkanı Şahin, "Osmaneli Belediyesi unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerini tekrar gün yüzüne çıkarıyor" diyerek, şöyle devam etti:



"Geçmişte Osmaneli'nde ve bölgede yaşamın her alanında kullanılan "Lefke Bezi", İstanbul Ticaret Üniversitesi Moda ve Tekstil bölümü ile ortaklığı ile hayat bulacak. İstanbul Ticaret Üniversitesi Moda tekstil Tasarımı Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Habip Dayıoğlu'nun organizasyonunda Rektör Prof. Dr. Nazım Ekren ve değerli dekanların,öğretim üyelerinin katılımı ile yapılan protokolle öncelikle Lefke Bezinin laboratuvar incelemeleri yapılarak yapısı bilimsel olarak tespit edilecek. Sonrasında Osmaneli Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde İşkur ortaklığı ile açılacak eğitimle bir dokuma atölyesi kurularak İstanbul Ticaret Üniversitesi Moda ve Tekstil bölümü alanında uzman akademisyenleri Lefke Bezinin kullanım alanlarını belirleyerek tasarımlar yapacak ve bayanlarımıza Lefke bezinin dokuması öğretilecek. Osmaneli Belediyesince kurulacak Lefke Bezi Atölyesi ile Lefke Bezi sürekli olarak üretilip belediyemiz şirketince pazarlanacak. İstanbul Ticaret Üniversitemizin ilçemize gösterdiği ilgiye, çalışma alanı olarak işbirliğine teşekkür ediyor, Osmaneli için hayırlı olmasını diliyorum." - BİLECİK