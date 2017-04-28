Osmaneli Belediyesi ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden Örnek Çalışma

Osmaneli Belediyesi ile Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yaptığı ortak çalışmayla Sakarya nehri kenarında bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitler Parkında bin 500 sedir fidanı toprakla buluşturuldu.



Düzenlenen törende konuşan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Bu çalışmanın denetimli serbestlik kapsamındaki arkadaşlarımızı yapacağı bir sosyal faaliyet olarak yer alıyor. 15 Temmuz Şehitler Parkının piknik ve mesire alanı olarak tasarlandığını biliyoruz. Eksik bölgelerde ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. Bu noktada halkımıza hayırlı olsun "dedi.



Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürü Selçuk Aydemir ise yaptığı açıklamada, "Şuanda denetimli serbestlik hükümlüsü olarak hükümlülerimiz ile fidan dikme faaliyetinde bulunmaktayız. Koruma kurulları kapsamında bu tür çalışmalarımız devam edecek. Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı ve Belediye başkanı Münür Şahin'e bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.



Kaymakam Edip Çakıcı ise "Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü projesi kapsamında ülkemizde Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinin bulunduğu yerlerdeki arazilerde ağaçlandırma çalışmaları başlatıldı. Osmaneli'ye gelerek şehitler parkını ağaçlandıran Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürü Selçuk Aydemir'e ve Hükümlü arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi - BİLECİK