Osmancık'ta Zincirleme Trafik Kazası

Çorum'un Osmancık ilçesinde duramayan tır, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona arkadan çarptı.



Kaza, Asya Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ordu'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Tevrat Demirbilek yönetimindeki 52 K 0542 plakalı tır Osmancık Asya Kavşağına geldiğinde duramayarak, kırmızı ışıkta bekleyen Ekrem Kavgacı yönetimindeki 60 DL 975 plakalı meyve suyu yüklü kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon da önünde bulunan Fatih Balcı yönetimindeki 37 BB 581 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan kamyon önündeki otomobile çarptıktan sonra bariyerleri aşarak yol kenarında askıda kaldı.



Sürücüler kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza yapan araçların yoldan kaldırılması sırasında D-100 karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.



Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM