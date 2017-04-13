Osmancık Polisinden Sürücülere Pirinç ve Leblebi İkramı
Osmancık polisinden sürücülere pirinç ve leblebi ikramı Osmancık polisi TEDES uygulamasından canı yanan sürücülerin gönlünü almaya çalıştı Polis kontrol noktasında durdurulan sürücülere Çorum leblebisi ve Osmancık pirinci hediye edildiÇORUM - Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis...
Osmancık polisinden sürücülere pirinç ve leblebi ikramı
Osmancık polisi TEDES uygulamasından canı yanan sürücülerin gönlünü almaya çalıştı
Polis kontrol noktasında durdurulan sürücülere Çorum leblebisi ve Osmancık pirinci hediye edildi
ÇORUM - Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde polis uygulama noktalarında durdurulan sürücülere ceza yerine Osmancık pirinci ve Çorum leblebisi ikram etti.
Polis Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Osmancık Belediyesi farklı bir uygulamaya yaparak, şehir girişlerindeki polis kontrol noktalarında durdurulan sürücülere çeşitli hediyeler verildi.
Uygulamaya Vali Yardımcısı ve Osmancık Kaymakam vekili Fikret Zaman, Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, İlçe Emniyet Müdürü Adem Yüce, AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Cafer Karlı ve yönetim kurulu üyeleri, Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Delibaş ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye ve il genel Meclis Üyeleri ile Emniyet Müdürlüğü personeli katıldılar.
Osmancık ilçe girişlerindeki uygulama noktalarında durdurulan araç sürücüleri polis ekipleri tarafından kolonya ve çikolata ikramı ile karşılandı. Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan Osmancık pirinci, Çorum leblebisi ve anahtarlıktan oluşan hediyeler İlçe kaymakamı, Belediye Başkanı ve Emniyet Müdürü tarafından sürücülere hediye edildi.
Uygulama noktasında durdurulan araç sürücüleri ve yakınları ile sohbet eden Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, Polis haftası kutlamaları kapsamında sürücülere Osmancık Pirinci ve Çorum leblebisi hediye ettiklerini belirterek, yolculuklarının mutlu ve sıhhatli bir şekilde geçmesi temennisinde bulundu.
Osmancık İlçe Emniyet Müdürü Adem Yücede, Polis haftası etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan hediye paketlerini sürücülere taktim ederek, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunarak hayırlı yolculuklar diledi.
Durdurulan sürücüler ise bu uygulama ve önemsenmelerinden dolayı son derece memnun olduklarını dile getirerek, Osmancık'tan geçerken uygulanan TEDES cezalarından yakındılar.
Polis haftası nedeniyle yapılan bu uygulamayla TEDES konusunda Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğünün her hangi bir kusurunun olmadığını öğrendiklerini dile getiren sürücüler, yaşadıkları mağduriyetin TEDES uygulamasında yapılan hatalardan kaynaklandığının belirtildiğini söylediler.
Uzun yıllar şoförlük yaptığını ifade eden bir sürücü ise "Ben uzun yol şoförüyüm hayatımda ilk defa böyle bir uygulamayla karşılaştım ve hediye aldım. Gösterdikleri duyarlılıktan dolayı Osmancık Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.