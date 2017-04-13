Osmancık Polisinden Sürücülere Pirinç ve Leblebi İkramı
ÇORUM (İHA) – Çorum’un Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Türk Polis Teşkilatı’nın 172. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde polis uygulama noktalarında durdurulan sürücülere ceza yerine Osmancık pirinci ve Çorum leblebisi ikram etti.
ÇORUM (İHA) – Çorum'un Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde polis uygulama noktalarında durdurulan sürücülere ceza yerine Osmancık pirinci ve Çorum leblebisi ikram etti.
Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Osmancık Belediyesi, Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde şehir girişlerindeki polis kontrol noktalarında durdurulan sürücülere çeşitli hediyeler verdi. Uygulamaya Vali Yardımcısı ve Osmancık Kaymakamvekili Fikret Zaman, Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, İlçe Emniyet Müdürü Adem Yüce, AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Cafer Karlı ve yönetim kurulu üyeleri, Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Delibaş ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye ve İl Genel Meclis üyeleri ile Emniyet Müdürlüğü personeli katıldı. İlçe girişlerindeki uygulama noktalarında durdurulan araç sürücüleri, polisler tarafından kolonya ve çikolata ikramı ile karşılandı. Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan Osmancık pirinci, Çorum leblebisi ve anahtarlıktan oluşan hediyeler, Kaymakam Zaman, Belediye Başkanı Karataş ve İlçe Emniyet Müdürü Yüce tarafından sürücülere hediye edildi. Sürücüler ve yakınları ile sohbet eden Başkan Karataş, yolculuklarının mutlu ve sıhhatli bir şekilde geçmesi temennisinde bulundu. İlçe Emniyet Müdürü Yüce de, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunarak hayırlı yolculuklar diledi.
Durdurulan sürücüler, bu uygulama ve önemsenmelerinden dolayı son derece memnun olduklarını dile getirerek, Osmancık'tan geçerken uygulanan TEDES cezalarından yakındılar. Polis Haftası nedeniyle yapılan bu uygulamayla TEDES konusunda Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğünün herhangi bir kusurunun olmadığını öğrendiklerini dile getiren sürücüler, yaşadıkları mağduriyetin TEDES uygulamasında yapılan hatalardan kaynaklandığının belirtildiğini söylediler. Uzun yıllar şoförlük yaptığını ifade eden bir sürücü ise, "Ben uzun yol şoförüyüm, hayatımda ilk defa böyle bir uygulamayla karşılaştım ve hediye aldım. Gösterdikleri duyarlılıktan dolayı Osmancık Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ediyorum" dedi. - ÇORUM