Osmancalı'da Çilek Üreticisine Büyük Destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalı üreticiye destek sağlayacak projeler üretmeyi sürdürüyor. Çilek üretim alanlarında don ve kırağı zararının önlenmesi amacı ile agril örtü (don-kırağı örtüsü) kullanımı projesi kapsamında tarafından Yunusemre ilçesi Osmancalı Mahallesi'ndeki çiftçilere 7 dekarlık alanı kapsayacak agril örtü dağıtıldı.

Çiftçiye destek sağlamayı sürdüreceklerinin altını çizen Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, "Çilek üretim alanlarında don ve kırağı zararının önlenmesi amacı ile agril örtü (don-kırağı örtüsü) kullanımı projesi kapsamında çiftçilere 7 dekarlık alanı kapsayacak agril örtü dağıttık. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda il genelinde kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Manisalı çiftçiye destek sağlamaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun" dedi.