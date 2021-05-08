Osman Sezener kimdir? Osman Sezener kaç yaşında, nereli?

Osman Sezener kimdir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Türkiye'nin en eski sivil toplum kuruluşlarından biri ve gastronomi alanının saygın temsilcisi olan Mutfak Dostları Derneği, tarafından düzenlenen törende de ödül alan Osman Sezener kaç yaşında, nereli? Osman Sezener'in hayatı ve biyografisi!

Başarılarıyla adından söz ettiren bir şef olan Osman Sezener hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Osman Sezener kimdir? Osman Sezener kaç yaşında, nereli?

OSMAN SEZENER KİMDİR?

Osman Sezener, 1982 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İzmir Amerikan Lisesi'nden mezun olduktan sonra yeme-içme sektörüne ilgi duydu ve ailesinin de yer aldığı bu sektörde gelişimini devam ettirdi. Eğitimine Bilkent Turizm ve Otel İşletmeciliği'nde başladı ve hemen ardından New York Fransız Mutfağı'nda tamamladı.

Eğitim hayatının ardından kazanımlarını tecrübe ile pekiştirmek için Amerika, İtalya ve İstanbul'da önemli mutfaklarda çalıştı.

Osman Sezener, belirlediği rotasında çocukluğundan beri hayallerini kurduğunu gerçekleştirmek için yola çıkarak, büyüdüğü bölgenin toprak ve denizinden gelen malzemeyi en doğal şekilde odun ateşinde pişirdiği bir lokanta yaratarak yola çıktı. Şimdi İzmir'de işletmeciliğini ve şefliğini yaptığı bir mekanı bulunmaktadır.

Türkiye'nin köklü sivil toplum kuruluşlarından Mutfak Dostları Derneği, "Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri"ni, 10 kategoride sahipleri ile buluşturdu. Osman Sezener 2020 yılında Yılın Türk Şefi ödülünün de sahibi oldu.