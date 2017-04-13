Osman Özköylü: 'Kalpar İddiaları Hoş Değil, İnsan Üzülüyor'

- Osman Özköylü: "Kalpar iddiaları hoş değil, insan üzülüyor"



SAMSUN - Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, son zamanlarda Hüseyin Kalpar'ın adının Samsunspor ile anılmasından rahatsızlık duyduğunu belirterek,"Hoş değil, insan üzülüyor" yorumunda bulundu.

Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, son zamanlarda Samsun kamuoyunda yer alan Samsunspor'u Süper Lig'e çıkartan eski Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar'ın adının Samsunspor ile anılmaya başlamasının hoş ve doğru olmadığını belirterek, kulüpteki son durumlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Matematiksel olarak ligde kalmayı garantilemeden ligin bitmeyeceğinin altını çizen Teknik Direktör Osman Özköylü, "Lig bitmeden veya küme düşme potasından matematiksel olarak düşme korkusunu atlatmadan bu lig bizim için bitmeyecek. 7 tane birbirinden özel maçımız var. Özellikle 4 gün arayla oynayacağımız Manisaspor ve Elazığspor karşılaşmaları bizim için anahtar olacak. Bundan sonraki süreçte nerede olacağımızla ilgili bir işaret olacak. Son haftalarda yakaladığımız formu, galibiyetleri, iyi futbolu bu maçlarda da devam ettirmek istiyoruz. Bu maçlar direkt rakiplerimizle oynayacağımız maçlar. Bu mücadelelerden kayıpsız bir şekilde çıktığımız zaman rahat bir nefes alabileceğimizi söyleyebiliriz. Genel olarak moralimiz iyi. Çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Kalpar ile ilgili değerlendirmeyi kamuoyunun takdirine bırakıyorum"

Teknik Direktör Hüseyin Kalpar'ın adının kulüple anılmasıyla ilgili konuşan Osman Özköylü, "Şu dönemde böyle şeylerin olması çok hoş ve doğru değil. Özellikle işin içindeki direkt muhattabı ben olduğum için insan çok mutlu olmuyor. Mutluluk verici şeyler değil. Biz işimize bakıyoruz. Yaptığımız işler ortada. Bu takım nereden nerelere geldi. Bu zaten görünüyor. O konuyla ilgili değerlendirmeyi kamuoyunun takdirine bırakıyorum" diye konuştu.

"10'dan fazla futbolcumuzun sözleşmesi bitiyor"

Sezon sonu serbest kalacak futbolcular ile yeniden anlaşılması gerektiğini vurgulayan Özköylü, şunları söyledi:

"Sezon sonunda 10'dan fazla oyuncunun sözleşmesi sona erecek. Kiralık olan 2 oyuncumuz var. N'Diaye, Ercan, Furkan, Murat, Mustafa, Fatih, Hasan ve birçok kişinin sözleşmesi sona eriyor. Bizim isteğimiz ve düşüncemiz bu kadronun korunması yönünde. Sözleşmesi biten oyuncuların sözleşmelerinin yenilenmesi, sezon sonunda yapılacak takviyelerle gerekli bölgelere bazı oyuncular alındıktan sonra bu takımın çok daha başarı göstereceğini söylüyoruz. Bu, yönetimin kısa sürede çözmesi gereken bir hadise. Çünkü ben bu oyuncuların gitmesini istemiyorum. Hepsinin burada olmasını istiyorum. Bunun nedeni de; takım çok güzel bir hava yakaladı. İnşallah bu olay kısa sürede çözülür, hem bizim kafamız rahatlar hem de oyuncuların kafası rahatlar. Sonra da neler yapacağımızla ilgili daha iyi planlar yapabiliriz."