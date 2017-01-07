Osman Özköylü: Galatasaray'dan Bize 5 Oyuncu Teklif Edildi

SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Osman özköylü, transferler ile iligli yaptığı açıklamada "Galatasaray'dan bize 5 oyuncu teklif edildi. Jem Paul Karacan bize mantıklı geldi. Fakat o oyuncu da Galatasaray ile sözleşmesini feshetti. Bu oyuncunun maliyeti çok yüksek. Kendisine teklifimizi sunduk. Kabul ederse gelir ve bizde oynar. Ama ben bu transferin olacağını düşünmüyorum. Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'yı çok istedim. Fakat kupa maçlarındaki performansından sonra hoca kadroda tutmak istedi. Bu yüzden transferi gerçekleşmedi" dedi.



TFF 1'nci lig takımlarından Samsunspor, ikinci devre çalışmalarına Teknik Direktör Osman Özköylü gözetiminde Antalya'da devam ediyor. Kamp sezonu ve transferlerle ilgili açıklamalarda bulunan Osman Özköylü, transfer çalışmalarında Galatasaray ve Trabzonspor'dan görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Transfer dönemlerinde özellikle menajerler oyuncularını pazarlamak için haberleri kullanıyorlar. Sosyal medyadan bu işleri yapmak çok kolay. Biri kör kuyuya 1 taş atıyor 40 akıllı çıkaramıyor gibi bu olaylar gelişiyor. Şu anda 8 milyona yakın bir para yatırılarak transfer tahtası açıldı. Bu inanılmaz bir rakam. Bundan sonraki süreç çok daha önemli. Samsunspor tüm zorluklara rağmen tahtayı açmayı başardı. Fakat biz bu kulübü artık böyle bir yükün altına sokamayız. Bunun için dikkatli davranmaya çalışıyoruz. Yüksek rakamlı oyuncularla anlaşma yoluna gitme şansımız yok. Biz kendi imkanlarımız sunuyoruz ve cevap bekliyoruz" dedi.



Fransa liginde oynayan 3 yabancı oyuncuyla anlaştıklarını söyleyen Osman Özköylü, "Fakat İstanbul'daki terör olayından dolayı bu transferler olmadı. Bu oyuncuların ikisiyle görüşmelerimiz sürüyor. Bir tanesi kesin olmuyor. İki oyuncuya da süre verdik ve cevap bekliyoruz. Ayrıca bu transferlerin gerçekleşmemesi olasılığı için diğer alternatifleri de hazırda tutuyoruz. Bir tane ciddi bir oyuncuyla görüşmemiz var. Arada ufak sorunlar kaldı. Menajeri dün kampımızdaydı. Görüştük ve teklifimizi sunduk. Artık oyuncunun kararını bekliyoruz. Daha öncede Türkiye'de oynamış bir yabancı oyuncuyla da temasa geçtik ve teklifimizi ilettik. Kendisinden cevap bekliyoruz. Yabancı bir oyuncuyla da kesin olarak anlaştık. Hava muhalefetinden dolayı gelemedi. İstanbul'da bekliyor. Bu oyuncuyu Süper Lig'den aldık. Kulübü de bize çok kolaylık yaptı. Galatasaray'dan bize 5 oyuncu teklif edildi. Jem Paul Karacan bize mantıklı geldi. Fakat o oyuncu da Galatasaray ile sözleşmesini feshetti. Bu oyuncunun maliyeti çok yüksek. Kendisine teklifimizi sunduk. Kabul ederse gelir ve bizde oynar. Ama ben bu transferin olacağını düşünmüyorum.



Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'yı çok istedim. Fakat kupa maçlarındaki performansından sonra hoca kadroda tutmak istedi. Bu yüzden transferi gerçekleşmedi" diye konuştu.



Samsunspor'a Ramıl Sheıdaev ve Serge Ognadon Akakpo için Trabzonspor'dan teklif geldiğini söyleyen Osman Özköylü, "Ramıl Sheıdaev ve Serge Ognadon Akakpo için Trabzonspor'dan bize teklif geldi. Fakat Akakpo defansta oynayan bir oyuncu. Ben defansta yerli oyuncu istiyorum. Bu bölgede yabancı istemiyorum. Ramil de tecrübesiz bir oyuncu. Bunun için risk almadık. Abdülkerim Bardakçı ile bir görüşmemiz oldu. Şuanda mevcut kadrodaki oyuncuları bırakmak istemiyorum. Gelecek olan transferlerle birlikte takımda kalan ya da giden oyuncular netlik kazanacak. Kalede bizi sırtlayacak bir file bekçisi düşündük. Ama Türk olarak böyle bir kaleci bulamadık. Şu anda elimizdeki kalecilerle devam etme kararı aldık. Fakat ön bölge için düşündüğümüz birkaç oyuncu var. Bunlardan iyi bir yanıt gelirse kaleye yabancı hakkımızı kullanabiliriz. Genç oyuncularla ilgili bizleri arayan kulüpler var. Tahta açılınca bu gençlerden 6 tanesini Samsun'a gönderdik" diyerek sözlerine şöyle devam etti:



"Biz, oyuncularımızın tecrübe kazanmalarını istiyoruz. Antrenman yapmakla ilerlemiyorlar. Maç oynamaları lazım. Bunun için genç oyuncuları kiralık vereceğiz.



Transfer tahtasının açılması bizler için çok önemliydi. Bu sorunun birinci etabıydı. Bu halloldu. Şimdi ise ikinci etap var. Belki de hayatta ilk defa birbirlerini gören oyuncular aynı takımda olacak. Şu an için 4 oyuncuyu kadromuza kattık. Görüştüğümüz bir o kadar daha oyuncu var. Transfer bitse bile yeni transferlerden hepsi ilk maça yetişemeyecek. Sadece ilk gelenler oynayabilir. İlk maça tahminim 3 yada 4 yeni oyuncu çıkabilir.Transfer sayımız 10'u da bulabilir. Biz ileriye dönük bir takım kurmak istiyoruz. Bunun için transferler yapıyoruz. Bu seneyi kurtarmak istesek 4 ya da 5 oyuncu alırdık. Fakat bizim amacımız geleceğin kadrosunu yaparak önümüzdeki sezon oturmuş bir kadroyla şampiyonluğa oynamak."



- Samsun