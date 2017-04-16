Osman Gökçek'ten İlk Değerlendirme

Beyaz TV Genel Koordinatörü Osman Gökçek, referandumdan 'evet' çıkmasının ardından ilk değerlendirmeyi canlı yayında yaptı.

Osman Gökçek'ten İlk Değerlendirme

Beyaz TV Genel Koordinatörü Osman Gökçek, referandum dan 'evet' çıkmasının ardından ilk değerlendirmeyi canlı yayında yaptı. Gökçek, bu sonucun bazı kesimleri üzeceğini söylerken 'Kandil perişan, FETÖ'ye 20-30 tane tansiyon aleti göndermişlerdir' dedi. İşte o değerlendirmeden satırbaşları; HAYIRCILARDA MEMNUN OLACAK Kandil perişan. Bu gece FETÖ'ye 20-30 tane tansiyon aleti göndermişlerdir, durumu s...

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