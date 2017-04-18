Osman Gökçek: Kılıçdaroğlu Gangi Görünümlü Bir Diktatördür

Osman Gökçek: Kılıçdaroğlu Gangi görünümlü bir diktatördür.

Osman Gökçek: Kılıçdaroğlu Gangi görünümlü bir diktatördür...

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Kemal Kılıçdaroğlu, Osman Gökçek, Kılıçdaroğlu
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