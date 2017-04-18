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Osman Gökçek: Kılıçdaroğlu Gangi Görünümlü Bir Diktatördür
Osman Gökçek: Kılıçdaroğlu Gangi Görünümlü Bir Diktatördür
Osman Gökçek: Kılıçdaroğlu Gangi görünümlü bir diktatördür.
18 Nisan 2017 Salı 01:45
Osman Gökçek
:
Kılıçdaroğlu
Gangi görünümlü bir diktatördür...
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[9513051] DailyMotion.com
Kemal Kılıçdaroğlu
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