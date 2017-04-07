Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri Sempozyumla Başladı

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek olan Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri, Bursa İhtisab Kanunnamesi Sergisi Açılışı ve 2. Beyazid ve Dönemi Sempozyumu ile başladı.



Ördekli Kültür Merkezindeki programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Belediyesi'nin bu etkinliklerle Bursa'nın fethini yeniden yaşamaya, o günlerden bu güne gelenekleri ve kültürü geleceğe taşımaya yönelik faaliyetlerini en coşkulu şekilde sürdürdüğünü belirterek, "Bunları yaparken toplumun tüm kesimlerini yanına alarak ve toplumla birlikte bu etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Her etkinlik başlı başına çok güzel ve ciddi sonuçları olan faaliyetler. Sempozyum bana göre en önemlisi. Her dönem Bursa'da yaşayan bir padişahı inceledik ve onu kitap haline getirdik. Bu yıl 2. Beyazid dönemini inceledik" dedi.



Yarın saat 16.00'da Saltanat Kapısı'nda başlayacak olan Fetih Yürüyüşüne herkesi davet eden Dündar, sempozyumun, etkinliklerin ve Bursa'nın fethinin hayırlı olmasını dileyerek sözlerini tamamladı.



Başkan Dündar'ın konuşmasının ardından Prof. Dr. Zeren Tanındı, Prof. Dr. Mustafa Kara ve Prof. Dr. Osman Çetin, ilk oturumda katılımcılara 2. Beyazid ve Dönemi'ne ilişkin bilgiler verdi. Oturumun başkanlığını Prof. Dr. Mefail Hızlı yaptı. - BURSA