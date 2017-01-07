Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Osmanlı Devleti'nin 31'inci padişahı Sultan Abdülmecid Han'ın üçüncü kuşak torunu Osman Bayezid Osmanoğlu'nun vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.



Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Osmanoğlu'nun dün New York'ta vefat ettiğini üzüntüyle öğrendiğini bildirdi.



Osmanoğlu'nu geçen yıl New York'ta ziyaret ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Osmanoğlu'na Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.