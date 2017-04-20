Osman Attila Ölümünün 39. Yıl Dönümünde Anıldı

Afyonkarahisarlı şair, yazar ve eski milletvekili Osman Attila ölümünün 39. yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.



Kocatepe Asri Mezarlığında gerçekleştirilen anma törenine Vali Aziz Yıldırım'ın yanı sıra geçmiş dönemlerdeki hükümetlerde Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı görevlerinde bulunan İsmet Attila, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, iş adamları, Attila ailesi ve sevenleri katıldı.



Attila kabri başında yapılan duaların ardından kabrine karanfillerin bırakılması ile anma etkinliği sona erdi. - AFYONKARAHİSAR