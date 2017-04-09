Osman Amca" Lösemili Çocukları Moral Yemeğinde Yalnız Bırakmadı
"Osman amca" lösemili çocukları moral yemeğinde yalnız bırakmadı Polislik hayali gerçek olan 5 yaşındaki Ziya Yusuf Can Mermer, Ak'a plaket ve fotoğraflarının olduğu tablo takdim ettiADANA - Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği tarafından lösemili çocuklara...
"Osman amca" lösemili çocukları moral yemeğinde yalnız bırakmadı
Polislik hayali gerçek olan 5 yaşındaki Ziya Yusuf Can Mermer, Ak'a plaket ve fotoğraflarının olduğu tablo takdim etti
ADANA - Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği tarafından lösemili çocuklara yönelik düzenlenen moral yemeğine katıldı. Çocuklar, Ak ile bol bol fotoğraf çektirdi. Polislik hayali gerçek olan 5 yaşındaki Ziya Yusuf Can Mermer'de gecede Osman Ak'a plaket ve fotoğraflarının olduğu tablo takdim etti
Sosyal sorumluluk projelerine de imza atarak çocukların "Osman amcası" olan Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği'nin lösemili çocuklara ve ailelerine düzenlediği moral yemeğine katılıp çocuklara sürpriz yaptı.
Bin otelde düzenlenen yemeğin açılışında konuşan Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği Kemal Yücel, kendi çocuğunu da lösemiden dolayı kaybettiğini bu yüzden lösemili çocuklar için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.
Daha sonra, büyüdüğünde polis olmak isteyen ve geçtiğimiz aylarda polis kıyafeti giydirilip İl Emniyet Müdürlüğü'ne eskort eşliğinde götürülen 5 yaşındaki lösemi hastası Ziya Yusuf Can Mermer, lösemili çocuklara yardımlarını esirgemeyen Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'a plaket ve fotoğraflarının yer aldığı tablo takdim etti. Program sonunda çocuklar, Ak ile bol bol fotoğraf çektirdi.
Düzenlenen moral yemeğine CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş ve Toplum Destekli Polisler katıldı.