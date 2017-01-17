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Oslo'da Dizel Araç Kullanımı Yasaklandı
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Oslo'da Dizel Araç Kullanımı Yasaklandı
17 Ocak 2017 Salı 13:52
Oslo şehir sınırları içerisinde dizel araç kullanılması geçici olarak yasaklandı.
Oslo şehir sınırları içerisinde dizel araç kullanılması geçici olarak yasaklandı.
Kaynak:
Dunya.com
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