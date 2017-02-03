Oscarlı oyuncuların narenciye tutkusu

ULUSLARARASI TANITIMDA HOLLYWOOD ATAĞI

Denzel Washington… Gülümsemesi ile hayranlarının gönlünde taht kuran iki Oscar ödüllü ünlü aktör.

Ben Affleck… Hem senarist, hem oyuncu, hem yönetmen. Son Batman Affleck de Oscar sahibi aktörlerden.

İki aktör, artık yayınlarında dünyaca ünlü Hollywood yıldızları ile yapılan röportajları da konumlandırmaya başlayan Uluslararası Medya Grubu Global Connection'a (GC) konuştu. İki aktörün Oscar dışında bir başka ortak özelliği ise narenciyeye olan düşkünlükleri. Denzel Washington, güne greyfurt veya portakal suyu içerek başladığını söylerken, Ben Affleck, formunu narenciyeye borçlu olduğunu kaydediyor.

Turizmden inşaata, kültürden sanata, tekstilden emlak sektörüne kadar Türkiye'nin tanıtımı ile ilgili projelere imza atan İsviçre merkezli uluslararası medya grubu GC, dünyaca tanınmış kişilerle gerçekleştirdiği röportajlarla tanıtım çalışmalarına yeni bir boyut kazandırdı.

Global Connection, tanıtım içerikli yayınlarına ilgiyi artırmak amacıyla, iki Oscar Ödüllü Denzel Washington ve son Batman olan Oscar Ödüllü Ben Affleck'le Golden Globe (Altın Küre) Ödül Töreni için bulundukları Los Angeles'ta bir araya geldi. Global Connection adına röportajları ünlü Türk gazeteci Barbaros Tapan gerçekleştirdi.

NARENCİYE TUTKUSU

Düzgün fiziği ve enerjik gülümsemesiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan dünyaca ünlü aktör Denzel Washington, güne portakal veya greyfurt suyu içerek başladığını söyledi. Narenciye ürünleri tüketmekten oldukça büyük zevk aldığını belirten Washington, sofrasından narenciyenin eksik olmadığını dile getirdi.

Son olarak, THY'nin sponsorluğunda beyaz perdeye yansıyan Batman ve Süperman filminde Batman'i canlandıran Oscar Ödüllü ünlü aktör Ben Affleck Türkiye'yi çok beğendiğini söyledi. New York'un taşrasında etin ve sütün hep en iyisini yiyerek büyüdüğünü dile getiren Affleck, taze meyve ve sebzenin hayatında vazgeçilmez bir yeri olduğunu kaydetti.

BATMAN, NARENCİYE İLE FORM TUTUYOR

Narenciye ürünlerini çok sevdiğini belirten Affleck, "Narenciyenin benim hayatımdaki yeri çok büyük. C vitamini bağışıklığımı koruyor. Çünkü bu meslekte hasta olmak gibi bir lüksünüz yok. Ayrıca fit bir vücuda sahip olmamın en önemli nedenlerinden biri de narenciyeye olan düşkünlüğüm. Narenciyeyi de çok seviyorum ve hiçbir zaman soframdan eksik etmiyorum. Tabii spor da önemli" diye konuştu.

DÜNYADA TANITIMI YAPILACAK

Global Connection, Narenciye Tanıtım Grubu için hazırladığı bu röportajlara, 5 ülkede 8 yayında yer verecek. Bu röportajlar bütün dünyada yapılacak tanıtımlarda da kullanılarak ünlülerin sofrasından narenciyenin eksik olmadığına vurgu yapılacak. Global Connection, birlikte yayın yaptığı ve yapacağı diğer kurumlara da benzer ünlü röportajları ile destek vermeyi amaçlıyor.

Global Connection Genel Koordinatörü Onur Tayşu, "Biz Global Connection olarak, tanıtımını yaptığımız kurum ve kuruluşların maksimum memnuniyetini dikkate alıyoruz. Bizimle aynı yolda yürüyen kurumların, bu yayınlardan sadece memnun kalması değil, geri dönüşlerinin de çok iyi olmasını istiyoruz. Bu nedenle dünyaca ünlü yıldızlarla röportajlar yaparak müşterilerimiz için yarattığımız algıyı en üst seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz. Bu röportajlarımıza her geçen gün yenilerini ekleme gayreti içindeyiz" diye konuştu.

Global Connection, halen 23 ülkede, bu ülkelerin en önemli medya grupları ile ortak yayınlar yapıyor. İngiltere'de Daily Telegraph, Fransa'da Le Monde, Le Figaro, Almanya'da Die Welt, Welt Kompakt, Rusya'da Komsomolskaya Pravda, Kommersant, BAE'de The National ve Al Ittahat ortak yayın yapılan kuruluşlar arasında yer alıyor.

