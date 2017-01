Oscar'ın Yabancıları İstanbul Modern Sinema'da

Oscar'ın Yabancıları adlı program 12-22 Ocak tarihleri arasında gösterime sunulacak.

İstanbul Modern Sinema, Başka Sinema işbirliği ve Türk Tuborg A.Ş'nin katkılarıyla, Oscar heykelciği yarışı öncesi yabancı dilde en iyi film kategorisine aday filmlerden oluşan seçkiyi Oscar'ın Yabancıları ile sinemaseverlerle buluşturuyor.

Bu çekişmeli yarışta adı öne çıkan yapımlara yer veren seçki, Oscar adayı olmalarına rağmen aslında Hollywood kulvarının dışında, dünya festivallerinde başarılı olmuş, farklı dil ve kültürlerden filmlerin buluştuğu bir kategoriyi temsil ediyor.

Programdaki beş film, "Yabancı Dilde En iyi Film" kategorisinde adaylığa yükselerek son dokuza kaldı:

İsviçre adayı ve Cannes Film Festivali'nin gözdelerinden biri olarak adını duyuran animasyon Kabakçığın Hayatı (Ma Vie de Courgette): İran adayı Satıcı (Forushande), Almanya adayı Toni Erdmann, Danimarka adayı Mayın Ülkesi (Under Sandet) ve Kanada adayı Alt Tarafı Dünyanın Sonu.

Oscar'ın Yabancıları Film Programı

JULIETA, 2016

İspanya | DCP, Renkli, 99' | İspanyolca

Yönetmen: Pedro Almodóvar

Oyuncular: Emma Suárez, Adriana Ugarte, Daniel Grao

Sevgilisi ile birlikte yeni bir hayat kurmak için yaşadığı sehirden taşınmak üzere olan 50'li yaşlarındaki Julieta, sokakta genç bir kadınla karşılaşmasından sonra aniden taşınmaktan vazgeçer ve sevgilisinden ayrılır. Dünyasını alt üst eden bu karşılaşma Julieta'nın geçmişe yolculuğunun da başlangıcı olur. Artık hayatını, on sekiz yaşında hiç bir açıklama yapmaksızın evi terk eden kızı Anita'yı bulmaya adayacaktır. Kadın karakterlerin derinliği, renk, mekân ve müzik kullanımıyla öne çıkan Almodóvar imzalı film, dünya prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapmıştı.

DESIERTO, 2015

Meksika, Fransa | DCP, Renkli, 94' | İspanyolca, İngilizce

Yönetmen: Jonás Cuarón

Oyuncular: Gael García Bernal, Jeffrey Dean Morgan, Alondra Hidalgo

Meksika sınırından Amerika'ya kaçak giriş yapmak isteyen bir grup umut dolu mültecinin kaderleri, onları avlamaya çalışan gözü dönmüş bir yasa dışı kanun infazcısının elindedir. Sert bir arazi, dayanılmaz çöl sıcağı ve vahşi hayvanların da bulunduğu koşullarda mültecilerin saklanacak hiçbir yerleri yoktur ve onları amansız bir kovalamaca beklemektedir. Yönetmenliğini ve senaristliğini Jonás Cuarón'un üstlendiği, başrollerinde ise Gael García Bernal ve Jeffrey Dean Morgan'ın yer aldığı film gerilim dolu bir hayatta kalma mücadelesini konu alıyor.

KARANLIK GÖREV (THE AGE OF SHADOWS), 2016

Güney Kore | DCP, Renkli, 140' | Korece, Japonca, Çince, İngilizce

Yönetmen: Kim Jee-woon

Oyuncular: Lee Byung-hun, Gong Yoo, Song Kang-ho

Lee, bir zamanlar Kore'nin bağımsızlığı için savaşmış ancak şimdi Japon emniyeti adına çalışan bir polistir. Dürüst Kardeşler adlı bağımsızlık örgütünü çökertme emri aldığında, liderlerinden biri olan Kim ile tanışır. Ancak Kim ile olan dostluğu ve örgüt üyeleri ile olan ilişkisi ilerledikçe görevine şüphe ile yaklaşmaya başlayacak, kuruma olan bağlılığını sorgulayacak ve hem av hem de avcı konumuna düşecektir. Kore'nin Japon işgali altındaki 1920'li yıllarında geçen film, dostluk ve intikam üzerine sürükleyici bir casusluk hikayesi anlatıyor.

KABAKÇIĞIN HAYATI (MA VIE DE COURGETTE), 2016

İsviçre, Fransa | DCP, Renkli, 66' | Fransızca

Yönetmen: Claude Barras

Seslendirenler: Gaspard Schlatter, Sixtine Murat, Paulin Jaccoud

Alkolik annesinin ölümünün ardından yetimhaneye gönderilen "Kabakçık", yeni ortamına alışmaya çalışırken kendisi gibi zorlu şartlara göğüs germek zorunda kalan diğer çocuklardan ve arkadaş olduğu polis memuru Raymond'dan güç alır. Çocuk kalbinin dayanıklılığını da yansıtan, oldukça hüzünlü ve karanlık olabilecek bu dokunaklı hikayeyi muhteşem stop-motion animasyon tekniğiyle ve izleyiciye sıklıkla kahkahalar da attırarak perdeye taşıyan Clause Barras'ın filmi, Cannes'da Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde dünya prömiyerini yaptıktan sonra katıldığı tüm festivallerde ses getirmeyi başardı.