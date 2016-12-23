Oscar Çin'e Transfer Oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Brezilyalı oyuncusu Oscar'ın transferi konusunda Çin temsilcisi Shanghai SIPG ile anlaştı.

Oscar Çin'e Transfer Oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Brezilyalı oyuncusu Oscar'ın transferi konusunda Çin temsilcisi Shanghai SIPG ile anlaştı.

Chelsea'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, transferin detayları konusunda anlaşmaya varıldığı ve Brezilyalı oyuncunun ocak ayından itibaren Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG forması giyeceği belirtildi.

Açıklamada, 4,5 yıldır Chelsea forması giyen 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncuya takıma verdiği katkılardan dolayı teşekkür edildi. Oyuncunun alacağı ücret hakkında bilgi verilmezken İngiliz basını, Chelsea'nin bu transferden kasasına 70,5 milyon avro bonservis bedeli koyacağını öne sürdü.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

İngiltere Premier Ligi, İngiltere Premier Lig, Çin Halk Cumhuriyeti, Spor Toto Süper Lig, Oscar Ödülleri, Premier League, Premier Lig, Chelsea Fc, İngiltere, 85. Oscar
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads