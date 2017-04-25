Osb Yönetiminden Vali Kamçı'ya Ziyaret

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 15. Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa seçilen Tahir Nursaçan ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Süleyman Kamçı'yı makamında ziyaret etti.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kamçı yeniden göreve seçilen Nursaçan ve yönetim kurulunu tebrik ederek, bundan sonra yapacakları çalışmalarda başarı diledi.



Kamçı, üç organize sanayi bölgesine sahip Kayseri'nin kalkınması için sanayici ve yatırımcılara destek verdiklerini belirtti.



Nursaçan ise çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgiler vererek, yaptıkları çalışmalarda desteklerini esirgemeyen Vali Kamçı'ya teşekkür etti.