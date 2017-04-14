Osb'de Tahir Nursaçan Güven Tazeledi

KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi 15. Olağan Genel Kurulu yapıldı. İki listenin başkanlık için yarıştığı genel kurulda mevcut başkan Tahir Nursaçan yeniden başkanlığa seçildi.



Organize Sanayi Bölgesi 15. Olağan Genel Kuruluna Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı ve Ak Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, siyasi parti il başkanları ve sanayiciler katıldı. Divan başkanlığını Yılmaz Büyüknalbant'ın yaptığı genel kurulda yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunmasının ardından Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu başkanı Tahir Nursaçan yaptığı konuşmada, "Ben ve yönetim kurulum Organize Sanayiyi gerçek sahiplerine teslim etmek için yola çıktık. Hiç kimseden icazet almadık. Ahbap çavuş ilişkisi içerisinde iş yapmadık. Yaptırdığımız 15 temmuz Şehitler Parkı için 1 milyon TL ödediğimiz iddia edilmekte, ancak biz orayı 640 Bin TL'ye yaptık. GES projesi ile ilgili yapılan spükalasyonlar asılsızdır. Bunları belgeleri ile açıklamayan müfteridir. Biz, bunu sanayicilerimizden aidat almamak için yaptık" dedi.



Diğer başkan adayı Ergün Bilen ise yaptığı konuşmada "Amacım, Organize Sanayi Bölgesi'nin daha iyi şartlar altından hizmet vermesini sağlamaktır. Birliktelik için girdiğimiz seçimlerin kazanını kaybedeni olmayacaktır. Kazanan Kayseri sanayisi ve sanayicisi olacaktır" diye konuştu.



Konuşmaların ardından seçime geçildi. 1168 üyenin yer aldığı ve 1006 geçerli oyun kullanıldığı seçimlerde 559 oy alan mevcut başkan Tahir Nursaçan yeniden başkan seçildi. Diğer aday Ergün Bilen ise 445 oy aldı. Kullanılan oyların ikisi ise geçersiz sayıldı.



