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Osb Başkanı Tekli; "Artık Çok Çalışmalı, Çok Üretmeliyiz"
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Osb Başkanı Tekli; "Artık Çok Çalışmalı, Çok Üretmeliyiz"

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli, anayasa değişikliğine ilişkin referandumun ardından yaptığı açıklamada, "Artık yatırıma, üretime, istihdama, güçlü ekonomiye odaklanmamız gerekiyor" dedi.

Osb Başkanı Tekli;

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli, anayasa değişikliğine ilişkin referandum un ardından yaptığı açıklamada, "Artık yatırıma, üretime, istihdama, güçlü ekonomiye odaklanmamız gerekiyor" dedi.

Referandumların, tüm dünyada demokrasilerin vazgeçilemez bir parçası olduğunun altını çizen Tekli, "Ülke olarak son zamanlarda referandum gündemi ile ilgilendik. Halkımız demokratik hakkını kullanarak yoğun bir katılım ile sandık başına gitmiştir. Bu ülke demokrasimiz açısından oldukça güzel bir gelişmedir. Artık sanayi sektörü olarak referandum u geride bırakarak çok çalışmamız gerekiyor. Yatırımlar devam etmeli, istihdam oranları artmalı, güçlü bir ekonomi için çalışmalarımıza hız kazandırmalıyız" diye konuştu.

Türkiye'nin artık yeni teknolojiyi yakından takip ederek, inovatif yatırımlara ihtiyaç duyduğunu kaydeden Tekli, "Ülkemizin ihracat rakamlarını daha yukarıya çekecek politikaların hayata geçmesini, yatırımların artması adına sanayicilerimize gerekli teşviklerin verilmesini, yeni sanayi alanlarının yaratılmasını arzu ediyoruz. Umarım yeni yönetim sistemi ülkemizin gelişimine katkı sunar" ifadelerini kullandı. - MERSİN

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