Orwell'in '1984' Romanı Trump Sonrası Amazon'da Liste Başı Oldu

İngiliz yazar George Orwell'in faşist, otoriter bir polis devletindeki yaşamı anlattığı ünlü romanı "1984", Donald Trump ABD Başkanı olmasından sonra Amazon'un en çok satan kitaplar listesinde bir numaraya yükseldi.





George Orwell'in 1949'da ilk basımını yapan romanı 20'inci yüzyılın en etkileyici romanlarından biri olarak tanımlanıyor. Okyanusya adlı polis devletinde herkesi izliyor ve düşünce özgürlüğünü kısıtlamak için "Yeni söylem" adlı bir dil kullanılıyor.





Okyanusya'da her yerde ve her zaman var olan hükümetin gözetimi ve "Büyük birader" adlı güçlü lidere itaat için devlet propagandasının kullanılması işleniyor.



1984, özellikle Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sean Spicer'in, aksi yöndeki fotoğraflara ve istatistiksel kanıtlara karşın Trump'ın yemin töreninin, şimdiye kadarki en kalabalık tören olduğunu iddia etmesinden sonra en çok satan kitaplar listesinde bir numaraya yükseldi.





'Alternatif gerçekler' Trump'ın üst düzey danışmanlarından Kellane Conway de daha sonra bu iddiayı, Spencer'ın yanlış olduğu kanıtlanan iddilarını "alternatif gerçekler" diye tanımlayarak savundu.



"Alternatif gerçekler" tanımı Orwell'in 1984'te "yalanlarla" uğraştığını söylediği "Gerçek Bakanlığını" hatırlattı.



1984, daha önce de 2013'te Edward Snowden'ın Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) gözetleme programının boyutlarını ifşa ettiğinde en çok satan kitaplar arasına girmişti.



CNN'in haberine göre romanın yayıncısı Penguin, artan talebi karşılayabilmek için 75 bin kopya daha sipariş etti.