Baraka, ilk oyunu "Örümcek Zamanı" ile 22 Nisan'da Kadıköy E..K Tiyatrosu'nda sahne alıyor.



"Baraka, üniversite yıllarından beri tanışan dört tiyatrocu arkadaşın bir araya gelmesiyle oluşan İzmirli, yeni bir topluluk. Eütt, Ökm Sahnesi, Ege Sanat Atölyesi, Beyoğlu Kumpanya gibi gurupların deneyimini kendi metinlerini oluşturan, yeni sahneleme biçimleri vedramaturjik yaklaşımlar üzerinde yoğunlaşan bir topluluğa dönüştürmeyi hedefleyen Baraka, ilk oyunu "Örümcek Zamanı" ile sahne alıyor.



Örümcek Zamanı, 35' lerinde, aile, iş hayatı,statü, para ve aşk ilişkileri gibi güncel yaşamın karmaşık bağlantıları içinde kaybolmuş, ama hala varolma savaşı veren üç farklı adamın ortaklaşan hikayelerini sahneye taşıyor. Tek başına katlanılan hayatlar, bir türlü içinden çıkılamayan döngüler ve merkezi görünmez hale gelmiş baskılar... Ne iyi gelir? Aklı devre dışı bırakmak mı, bir örümceğe dönüşmek mi? Yoksa akışına bırakıp, yuvarlanan kayayı bir kez daha tepeye taşımak mı?"



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Emek Sahnesi



Mekan Adresi : Salı Pazarı Karşısı Doğançay İş Hanı No: 29, Uzunçayır Caddesi, Hasanpaşa



Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Örümcek Zamanı



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır