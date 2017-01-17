Ata Özdemirci'nin yazıp yönettiği "Örümcek, Karınca ve Kadın" adlı oyun, CreAtolye'de 17 Ocak'ta seyircisiyle buluşuyor.



"...Kurulu bir oyun falan değil. Malzeme biziz, bir çeşit doğaçlama. Bir sahne yaratıyoruz ve karakterleri dağıtıyoruz, geceye o kişi olarak devam ediyoruz. Ama sahne kaygısı falan olmadığı için bu odada yaşayan başka karakterler olarak sessizce bile oturabilir, çişe gidebilir, hatta uyuyabiliriz, istediğimiz her şeyi yaparız. Yalnızca 3 tane kuralı var: Oyunu durdurmak, o an oyunda olduğunu diğerine hatırlatmak ve rolden çıkmak yasak..."



Yazan & Yöneten: Ata Özdemirci



Yrd. Yönetmen: Gül Eser



Oyuncular: Ezgi Nur Akdoğan, İbrahim Ergün, Doğukan Demirkapılar, Arif Kavas, Aybike Ekal, Nihan Gamze Alioğlu



Müzik: Ata Özdemirci



Tek Perde, 75 Dakika