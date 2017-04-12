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Örtü Altı Kavun, Üreticisini Sevindirdi
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Örtü Altı Kavun, Üreticisini Sevindirdi

Mersin'de Silifke ilçesinden sonra Erdemli'de de hasadına başlanılan örtü altı kavun, 10 lira olan kilogram fiyatıyla üreticiyi sevindirdi.

Örtü Altı Kavun, Üreticisini Sevindirdi

Mersin'de Silifke ilçesinden sonra Erdemli'de de hasadına başlanılan örtü altı kavun, 10 lira olan kilogram fiyatıyla üreticiyi sevindirdi.

Erdemli Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Fazıl Koşar, Şaar Mahallesi Kocaköy mevkisindeki kavun serasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede domatese alternatif ürün olarak örtü altında yetiştirilen kavunların fiyatının iyi seyrettiğini söyledi.

Turfanda kavunun kilogramının 10 liradan alıcı bulduğunu belirten Koşar, "İlçemizde çoğunlukla örtü altında domates yetiştiriciliği yapılıyor. Çiftçimiz Bayram Ciğer ise domatese alternatif olarak bu yıl serasında kavun yetiştirdi ve ilk hasadı yapıldı. Kavunların satışına başlandı. Şu anki fiyat çiftçinin yüzünü güldürüyor. Erdemli komisyoncuları olarak yıllardır ürün çeşitliliğinin artması için çaba gösteriyoruz. Ürün çeşidimiz ne kadar artarsa halimize gelen müşteri de o kadar fazla olur." dedi.

Üretici Bayram Ciğer de yıllardır domates yetiştirdiğini, bu yıl da kavun yetiştirmeye karar verdiğini anlattı.

İlk hasadı yaptığını belirten Ciğer, "Hasadını yaptığımız kavun kilosu 10 liradan alıcı buldu. Fiyat istikrarlı giderse gelecek yıl üretimi iki katına çıkarmayı hedefliyorum. İnşallah bu fiyatlar devam eder ve yüzümüz güler." diye konuştu.

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Izmir Milletvekil, Erdemli, Silifke, Kocaköy, Mersin, Güler
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