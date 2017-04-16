Ortodokslar Edirne'de Paskalya'yı Kutladı

Paskalya Bayramı nedeniyle Edirne'de Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde ayin yapıldı.



Bulgar Ortodoks Sveti Georgi Kilisesi'nde rahip Aleksandır Çıkırık tarafından yönetilen ayinin ilk bölümü kilise içinde yapıldı.



Burada ellerinde yaktıkları mum ve tütsülerle dua eden Ortodokslar daha sonra Rahip Çıkırık eşliğinde kilise etrafını dolaştı, dua etti.



Ayin, rahip Çıkırık'ın katılımcılara paskalya çöreği ve rengarenk süslenmiş yumurtalar dağıtmasıyla sona erdi.



Çıkırık ayinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Paskalya Bayramı nedeniyle bir araya geldiklerini belirtti.



Bayramlarını en iyi şekilde kutladıklarını ifade eden Çıkırık, "İsa Peygamberin göğe yükselmesi anısına duamızı yaptık. Paskalya Bayramımızı kutladık. Sağlık, mutluluk ve huzur bulmamız için duamızı ettik." dedi.



Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vasil Vılçev da ayine katılanların bayramını kutladı.