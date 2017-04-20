Ortaokul Öğretmeni, 2 Kız Öğrenciye Tacizden Gözaltında
TUTUKLANDIKütahya'da ortaokul birinci sınıfta okuyan 2 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Sosyal Bilgiler öğretmeni U.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Kütahya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
TUTUKLANDI
Kütahya'da ortaokul birinci sınıfta okuyan 2 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Sosyal Bilgiler öğretmeni U.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Kütahya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.