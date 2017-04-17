Ortaokul öğrencisinden tarla süren robot

"Roboçapa" isimli robot sergiye damga vurdu



SAMSUN - Samsun'da 7. sınıf öğrencisinin yaptığı tarla süren robot, görenleri hayrete düşürdü.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı tarafından, "11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması"nın Samsun Bölge Sergisi açıldı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşardoğu Spor Birimleri Fakültesi Spor Salonunda düzenlenen sergiye OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Hasan İçbudak ve öğrenciler ile velileri katıldı.

Projeye Amasya, Giresun, Kastamonu, Ordu, Sinop, Samsun ve Tokat illerinden 4 farklı alanda toplamda 967 proje başvurusu yapıldı. Projenin sergi açılışında ortaokul öğrencilerin yaptığı yaklaşık 50 eser katılımcıların beğenisine sunuldu.

Programda konuşma yapan TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Hasan İçbudak, "Bu projeler ülkemizde bilim ve sanatın gelişmesi bilim ve teknolojinin tabana yayılması ve genç beyinlerimizin bilimsel düşünceye yönlendirilmesi açısından oldukça önemlidir" dedi.

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleşti. Sergiye Samsun Bilim Sanat Merkezinden katılan 7. sınıf öğrencisi Ahmet Kaan Sarıcaoğlu'nun yaptığı robot damga vurdu. 13 yaşındaki öğrencinin yaptığı "Roboçapa" isimli arazi aracı şeklindeki robot, 24 saat boyunca kendi kendine tarla sürme yeteneğine sahip.

"Tarımda teknolojik sistem geliştirmek isteyenler için ilham kaynağı olacak"

Roboçapa isimli robot hakkında bilgi veren Sarıcaoğlu, "Anadolu'da iki çapa bir sulama deyimi yaygındır. Dedemden çapayla ilgili bir çok bilgi aldım. Bu robotu yapmam yaklaşık 3 ay sürdü. Robot, nem ve sıcaklık sensöründen çamurlu havalarda çalışılmaması gerektiği uyarısına kadar her türlü sisteme sahiptir. Robotta birde ultrasonik mesafe algılayıcı mevcut. Bu da önüne bitki geldiğinde onu görerek uzaklaşmasını sağlıyor. Bu projenin tarımda teknolojik sistem geliştirmek isteyenler için ilham kaynağı olacaktır" diye konuştu.

(ŞB-SLH-