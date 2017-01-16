Ortaokul Öğrencisinden Halepli Akranlarına Duygulandıran Mektup

Şanlıurfa'daki Yenişehir Ortaokulu öğrencisi 12 yaşındaki Sedef Hızmalı, Halepli çocuklar için düzenlenen oyuncak kampanyasına, oyuncaklarının yanı sıra duygu yüklü mektubuyla destek verdi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Halep'e yönelik yardım kampanyalarına kent genelinde 7'den 70'e tüm kesimlerden destek verildi.



Yenişehir Ortaokulunda düzenlenen oyuncak toplama kampanyasına ise 6'ncı sınıf öğrencisi Sedef Hızmalı oyuncaklarının yanı sıra kaleme aldığı mektupla katıldı.



Halepli çocuklara umut olmak adına yazdığı mektubu Vali Azim Tuna'ya teslim eden Hızmalı, duygu dolu ifadelere yer verdiği mektubunda şunları kaydetti:



"Merhaba. Benim adım Sedef. 12 yaşındayım. Size bu mektubu Şanlıurfa'dan gönderiyorum. Orada neler olduğunu televizyondan görüyorum. En az ben de sizin kadar üzülüyorum. Bir insanın vatanından, evinden ayrılmasının nasıl bir şey olduğunu tahmin edemem. Onu ancak yaşayan bilir. Siz de benim gibi çocuklarsınız. Sizin de bizim gibi dışarıya çıkıp oyun oynama hakkınız var. İnşallah savaş durur ve evinize dönebilirsiniz. İnanın ki her zaman sizi düşünüyorum. Ama siz hiç merak etmeyin, bu savaş inşallah duracak. Şimdi dersiniz ki; bu neden bu kadar emin konuşuyor? Çünkü bizim Cumhurbaşkanımız olan 'Recep Tayyip Erdoğan' sizin vatanınızı o hainlerin ve o canilerin elinden alacak. Siz yine evinize yurdunuza döneceksiniz. Siz çocuklar sokakta özgürce ve güvenle oynayabileceksiniz. Artık o bomba ve silah seslerini duymayacaksınız. Milyonlarca insan ölmeyecek. Sizin üzülmenizi istemiyorum. Çünkü sizler de çocuksunuz. Bu mektubu size tüm içimden geçenleri yazarak gönderiyorum. Tüm kalbimle size inanıyorum. Sevgilerle. Sizi çok seviyorum."





Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Tuna da Sedef'in yazdığı mektupla Suriyeli çocukların yaşadığı acıları çok güzel özetlediğini belirterek, "Sedef kızımız tüm Suriyeli çocukların bir gün evine dönmesini, tüm bu sıkıntıların bitmesini istediğini ve onları çok sevdiklerini resimle ve yazıyla kağıda dökerek ifade etmiş. Sayın Cumhurbaşkanımıza da güvendiğini belirtmiş. Burada oldukları sürece onlar bizim kardeşimiz, onlarla ekmeğimizi paylaşıyoruz. Sedef kızımıza ve ailesine, öğretmenlerine de teşekkür ederiz. Bu mektubu sayın Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz." ifadelerini kullandı.