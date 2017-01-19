Ortaokul Öğrencisi "Yardım" Hayalini Gerçekleştirdi

Şanlıurfa'da, Halep'teki çocuklar için oyuncakların toplandığı yardım kampanyasına oyuncaklarının yanı sıra duygu dolu mektubuyla da destek veren Yenişehir Ortaokulu öğrencisi Sedef Hızmalı, kentteki Suriyeli akranlarına kıyafet dağıttı.



Yenişehir Ortaokulunda düzenlenen Halep'e oyuncak toplama kampanyasında kaleme aldığı mektupla gündeme gelen 6'ncı sınıf öğrencisi Hızmalı, Suriyeli sığınmacılar için hizmet veren İnsani Yardım Platformu mağazasına giderek, Suriyeli çocuklarla buluştu.



Okuldaki arkadaşlarıyla Suriyeli çocuklarla yakından ilgilenen Sedef Hızmalı, akranlarına kıyafet ve oyuncak yardımında bulundu. Platform yetkilileri de kız öğrenciye teşekkür edip, hediye verdi.



Sedef Hızmalı, Suriye'de yaşananları televizyondan üzüntüyle takip ettiğini belirterek, duygularını Halepli çocuklara umut olmak adına yazdığı mektupta ilettiğini söyledi.



Sığınmacılarla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Hızmalı, "Suriye'deki kardeşlerimizi her gün takip ediyoruz. Onların yaşadığı acıları sanki ben yaşıyormuşum gibi hissediyorum. İnsanların bu vahşete sessiz kalmaması gerekiyor. Ne olursa olsun biz onların yanındayız. Şu anda burada onlarla birlikte olduğum için çok mutluyum." dedi.



Yenişehir Ortaokulu Müdürü Müslüm Çelik ve okulun rehberlik öğretmeni Mehmet Süslü ise öğrencilerinin mektubunu tesadüfen oyuncakların arasında bulduklarını ve çok etkilendiklerini aktardı.



Yazdığı mektubun ardından Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna ile görüşen Sedef Hızmalı, mektubunda duygularını şöyle ifade etmişti:



"Merhaba, benim adım Sedef. 12 yaşındayım. Size bu mektubu Şanlıurfa'dan gönderiyorum. Orada neler olduğunu televizyondan görüyorum. Ben de en az sizin kadar üzülüyorum. Bir insanın vatanından, evinden ayrılmasının nasıl bir şey olduğunu tahmin edemem. Onu ancak yaşayan bilir. Siz de benim gibi çocuklarsınız. Sizin de bizim gibi dışarıya çıkıp oyun oynama hakkınız var. İnşallah savaş durur ve evinize dönebilirsiniz. İnanın ki her zaman sizi düşünüyorum. Ama siz hiç merak etmeyin, bu savaş inşallah duracak. Şimdi dersiniz ki; bu neden bu kadar emin konuşuyor? Çünkü bizim Cumhurbaşkanımız olan Recep Tayyip Erdoğan, sizin vatanınızı o hainlerin ve o canilerin elinden alacak. Siz yine evinize, yurdunuza döneceksiniz. Siz çocuklar sokakta özgürce ve güvenle oynayabileceksiniz. Artık o bomba ve silah seslerini duymayacaksınız. Milyonlarca insan ölmeyecek. Sizin üzülmenizi istemiyorum. Çünkü sizler de çocuksunuz. Bu mektubu size tüm içimden geçenleri yazarak gönderiyorum. Tüm kalbimle size inanıyorum. Sevgilerle. Sizi çok seviyorum."