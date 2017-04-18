Ortaokul Öğrencisi Bıçaklı Saldırıya Uğradı

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan ortaokul öğrencisi ağır yaralandı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi Uğur Mumcu Parkı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülsümsami Kefeli Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi B.K.(15), aralarında kız meselesi yüzünden tartışma çıktığı öğrenilen Osmangazi Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki G.T.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Olayda karın boşluğundan bıçaklanan B.K. ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan B.K., tedavi alına alındı. Olay yerinden kaçan G.T., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



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